مصر للطيران تحتفل بانتقال رحلاتها إلى الصالة رقم 1 الجديدة بمطار الملك عبد العزيز الدولي

احتفلت مصرللطيران_الناقل الوطني المصري ببدء انتقال جميع رحلاتها الجوية (من وإلى جدة) من الصالة الشمالية إلى الصالة رقم 1 الجديدة بمطار الملك عبد العزيز الدولي في مطلع شهر ديسمبر 2024 وذلك بحضور الطيار/ محمد عليان رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وعمرو عدوي رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصرللطيران للخطوط الجوية ومحمد فؤاد مدير مكتب جدة، والرئيس التنفيذي لمطار جدة وعدد من قيادات المطار.

وتعتبر هذه الخطوة جزءً من الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة لتوفير تجربة سفر مريحة لتسهيل حركة المعتمرين وحجاج بيت الله الحرام، وفى إطار الاهتمام بتقديم أفضل خدمة للمسافرين، وتوفير أحدث الخدمات التي تواكب التوسعات الكبيرة في مطار الملك عبد العزيز الدولي.

وجدير بالذكر أن مصر للطيران تعد الشركة رقم 19 التي بدأت بالفعل تشغيل رحلاتها من الصالة الجديدة بمطار جدة الدولى.

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