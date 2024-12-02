ثنائية ناصر منسي تمنح الزمالك الأفضلية أمام غزل المحلة في الشوط الأول

الفجر الرياضي
ناصر منسي
ناصر منسي

 


انتهت أحداث الشوط الأول لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره فريق غزل المحلة، بتقدم الأبيض بهدفين نظيفين، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن على ستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.


جاء الهدف في الدقيقة 18 من أحداث الشوط الأول للمباراة، عن طريق ناصر منسي، بعد تمريرة بينية رائعة من عبدالله السعيد.


كما نجح ناصر منسي في إحراز الهدف الثاني لأبناء ميت عقبة، في الدقيقة 21 من أحداث الشوط الأول للمباراة، بعد كرة عرضية رائعة من عمر جابر، قابلها منسي برأسية قوية سكنت شباك عامر عامر.

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وشهدت الدقيقة 3 من أحداث الشوط الأول للقاء، طرد اللاعب يحيى زكريا الظهير الأيسر لفريق غزل المحلة، بعد حصوله على البطاقة الحمراء بعد التدخل دون كرة على أحمد عبدالرحيم إيشو لاعب الزمالك.


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