تعليم أسيوط يحصد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في مسابقات أعياد الطفولة للتربية الموسيقية

أعلن محمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط مساء اليوم الإثنين عن فوز تعليم أسيوط بالمركز الأول جمهوري في مسابقة أجمل دويتو والثاني في مسابقة أمهر عازف للمرحلة الإعدادية والثانوية والثالث في أحسن صوت للمرحلة الإعدادية والثانوية والثامن في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال ضمن مسابقات أعياد الطفولة للتربية الموسيقية للعام الدراسي الجديد

وقال محمد ابراهيم دسوقي إن هذا الفوز يأتي نتيجة الجهود المبذولة في رعاية مواهب أبناءنا وبناتنا وتنميتها من خلال توفير بيئة تعليمية داعمة لمختلف الأنشطة تحقيقا لرؤية مصر 2030 وفي إطار مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتهيئة بيئة تعليمية سليمة وجاذبة من خلال تفعيل الأنشطة المختلفة. وكذلك توجيهات ودعم اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط الذي لا يدخر جهدا ولا وقتا لتوفير كافة أشكال الدعم المختلفة لتحقيق مصالح أبناءنا وبناتنا الطلاب.

ووجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير إلى القائمين على الأنشطة الطلابية وعلى رأسهم سيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية وتوجيه عام التربية الموسيقية بقيادة ايفلين شنوده الموجه العام والإدارات الفائزة والمشرفين والطلاب المتميزين.