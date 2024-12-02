شقق جاهزة للتسليم الفوري بـ 210 آلاف جنيه.. تفاصيل ومساحات

يطرح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري بسعر 210 آلاف جنيه وذلك ضمن إعلان سكن لكل المصريين 5.

شقق جاهزة للتسليم الفوري بـ 210 آلاف جنيه

حسب بيانات الطرح الجديد من مبادرة سكن لكل المصريين 5، فإن الوحدات السكنية المطروحة لمنخفضي الدخل الجاهزة للتسليم في محافظة سوهاج، تتوزع على النحو التالي:

1- مدينة سوهاج: تشمل مناطق (نجع النجار - نجع تمام - أرض المشتل) وذلك بمساحات 75 مترًا.

2- جهينة: تشمل مناطق (كوم الجرون- نزة المحزمين - نجع الحويج - نجع حميد خارفة) بمساحات 75 مترًا.

3- المنشأة: تشمل منطقة خارقة المنشأة بمساحات 75 مترًا.

4- طهطا: تشمل مناطق (الشيخ زين الدين - الشيخ رحومة - الحريدية البحرية) بمساحات 75 مترًا.

5- المراغة: تشمل مناطق (السمارنة الغريزات - الغريزات - إقصاص) بمساحات 75 مترًا.

6- طما: تشمل مناطق (العزبة المستجدة - تل الزوكي) بمساحات 75 مترًا.

طرق السداد والحد الأدنى للدخل

- الحد الأدنى للدخل الشهري 3500 جنيه.

- يتم سداد مقدم جدية الحجز بقيمة 20 ألف جنيه.

- القسط الشهري يبدأ من 1071 جنيهًا.

- يتم استكمال الدفعة المقدمة بحد أدنى 20% عند التعاقد.

ويتراوح الدعم النقدي المباشر بين 5 و40 ألف جنيه حسب مستويات الدخل ويخصم من سعر الوحدة.

وتبلغ قيمة الدعم غير المباشر في حدود 452 ألف جنيه (1392 جنيه متوسط قيمة دعم عائد التمويل العقاري + 60 ألف جنيه قيمة نصيب الوحدة من تكلفة تنفيذ المرافق العامة + قيمة الانتفاع بالأرض).

ويستأنف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بيع كراسات شروط وحدات سكن لكل المصريين 5 في نحو 400 مكتب بريد على مستوى الجمهورية للراغبين في التقديم اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 4 ديسمبر 2024.

وكان الصندوق قد قرر وقف بيع الكراسات لمدة 3 أيام تنتهي غدا الثلاثاء، وذلك لإتاحة الفرصة لأصحاب المعاشات لصرف معاشاتهم بسهولة ويسر.

كما تقرر تمديد موعد شراء كراسات ش،وط سكن لكل المصريين 5 من مكاتب البريد حتى يوم 31 ديسمبر الجاري بدلا من يوم 26.