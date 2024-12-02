رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: سنهاجم بقوة شديدة في مواجهة الانتهاك الخطير لحزب الله

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هليفي، مساء يوم الاثنين، إن قواته ستهاجم بقوة شديدة ردا على الانتهاك الخطير لحزب الله.

وأضاف رئيس الأركان "هذا ما سنواصل عمله.. لدينا خطط وأهداف جاهزة للتطبيق في أي لحظة".

وأجرى هرتسي هاليفي يوم الاثنين مع قائد القيادة الشمالية وقادة الفرق العسكرية العاملة في المنطقة، جولة في القيادة الشمالية العسكرية وأجرى تقييما للوضع وجولة في جنوب لبنان.

هذا، واستهدف حزب الله موقع رويسات العلم الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية كرد دفاعي أولي تحذيري على الخروقات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف النار.

وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها حزب الله شن هجمات على إسرائيل منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024.

وأكدت إسرائيل الاثنين أن حزب الله أطلق قذائف صاروخية على الشمال، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن حزب الله "أطلق قذيفتين صاروخيتين باتجاه منطقة جبل دوف في شمال إسرائيل، وقد سقطا في مناطق مفتوحة، دون وقوع إصابات".

وقالت مراسلة RT إن الجيش الإسرائيلي شن غارات على عدة مناطق جنوب لبنان.

وأفادت المراسلة بأن الجيش الإسرائيلي شن غارة على تلة برغز في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، واستهدف مارون الراس في القطاع الأوسط جنوبي لبنان.

وذكرت أن غارة إسرائيلية استهدفت أيضا بلدة يارون جنوب لبنان.

وأشارت مراسلتنا إلى أن الغارات تزامنت مع قصف مدفعي على راشيا الفخار والخيام وسهل مرجعيون جنوب لبنان.

وأكدت في السياق أن تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع في أجواء مدينة بعلبك شرق لبنان وفي أجواء مدينة صور جنوب البلاد.