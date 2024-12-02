وزير الخارجية يلتقي وزير سنغافورة الثاني للتعليم والشئون الخارجية (صور)

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الاثنين، "محمد عثمان ماليكي" الوزير الثاني للتعليم والشؤون الخارجية في جمهورية سنغافورة، ورئيس وفد بلاده في "مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة".

وثمن وزير الخارجية، العلاقات بين البلدين الصديقين وأعرب عن التطلع للاحتفال بالذكرى الـ٦٠ لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسنغافورة عام ٢٠٢٦، والدفع بمختلف مجالات التعاون الثنائي إلي آفاق أرحب.

وزير الخارجية يلتقي وزير سنغافورة الثاني للتعليم والشئون الخارجية



وأشار الوزير، إلى أن سنغافورة تُعد ضمن أكبر الدول الآسيوية التي يوجد لديها استثمارات في مصر، مؤكدًا حرص الجانب المصرى علي تعزيز تلك الاستثمارات وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وزير الخارجية يلتقي وزير سنغافورة الثاني للتعليم والشئون الخارجية



كما أعرب الوزير عبد العاطي، عن ترحيب مصر بمواصلة وتعزيز التعاون المشترك في المجال الثقافي، وتقديم الخبرات المصرية للطلاب السنغافوريين الدارسين في جامعة الأزهر لدعم جهود نشر النهج الوسطي المُعتدل للدين الإسلامي في سنغافورة.

واتصالًا بالأوضاع الإقليمية، أبرز الوزير عبد العاطي الجهود المصرية للتوصل لوقف فورى لإطلاق النار في غزة.

وزير الخارجية يلتقي وزير سنغافورة الثاني للتعليم والشئون الخارجية



وأضاف عبد العاطي، أن مصر لا تألو جهدًا لمساعدة الفلسطينيين في غزة لمواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية بالقطاع، مُثمنًا المساعدات الإنسانية التي قدمتها سنغافورة منذ اندلاع الأزمة.