سيدات الزمالك للطائرة يحققن فوزًا ساحقًا على المقاولون العرب في الدوري الممتاز

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 3 - 0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:-

25- 19

25- 13

25- 11



وحرصت نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على حضور المباراة، وذلك لدعم ومؤازرة الجهاز الفني واللاعبات.

ومن المقرر، أن يلتقي "طائرة الزمالك" مع نظيره هليوليدو، يوم الأربعاء المقبل، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز.

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديرًا فنيًا، وأشرف عبدالعال مدربًا مساعدًا، إكرامي هيكل مدربًا، وبلال وتوت مخططًا للاحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللًا للأداء، وسمية ناجح أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديرًا إداريًا".