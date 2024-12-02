تحولت الجثة لأشلاء.. مصرع أربعيني صدمه قطار عند مزلقان الشاملة ببني سويف

محافظات
بوابة الفجر

لقي شاب أربعيني مصرعه مساء اليوم الإثنين، صدمه قطار بالقرب من مزلقان الشاملة بمدينة بني سويف، حيث تحولت جثته إلى أشلاء نتيجة الحادث، ونقلته سيارة إسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

 

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا غرفة عمليات شرطة النجدة، بورود بلاغًايفيد بوقوع حادث تصادم قطار بشخص أربعيني قطار بالقرب من مزلقان الشاملة بمدينة بني سويف، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارة إسعاف لموقع البلاغ.

 

وبالإنتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية أن الضحية يُدعى "عاطف. م. ط"، 40 عامًا، ويقيم بقرية طوة التابعة لمركز ببا، جنوب بني سويف، صدمه القطار نتيجة عبوره الشريط الحديدي من مكان غير مخصص للمشاة بالقرب من مزلقان الشاملة، ما لوفاته على الفور. 

 

ودفع فرع هيئة الإسعاف بسيارة أنتقلت على الفور إلى مكان االحادث، وتم نقل الجثة التي تحولت إلى أشلاء إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف الشرطة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات. 

 

محافظ بني سويف يتفقد مقترحات خطة تطوير ورفع كفاءة مسجد السيدة حورية

محافظ بني سويف يشدد على مراجعة نسب الغياب والحضور بالمدارس

السكرتير العام ببني سويف يناقش إجراءات تحويل الوحدات السكنية إلى إدارية

السجن 15 عامًا لـ29 متهمًا من عائلة واحدة بينهم 11 سيدة لقتلهم مزارع ببني سويف

الأب متهم بقتلها.. قوات الشرطة تستخرج جثة فتاة بعد 6 أيام من دفنها ببني سويف

مستقبل وطن يُسدد مصروفات 250 طالبًا من الأسر الأولى بالرعاية ببني سويف

هددها بنشر صورها.. إحالة عاطل إلى الجنايات لإتهامه بإبتزاز ربة منزل بني سويف

مات مرددًا للقرآن.. وفاة رياضي أثناء العزاء في والد صديقه ببني سويف

شهداء الغربة.. وفاة شابين من بني سويف في حادثين أثناء عملهما بليبيا والسعودية

بالأسماء.. إصابة 11 شخصًا في حادثي انقلاب سيارتين ربع نقل ببني سويف

بني سويف محافظة بني سويف أخبار بني سويف لحظة بلحظة محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بنى سويف اليوم

مواد متعلقة

محافظ بني سويف يتفقد مقترحات خطة تطوير ورفع كفاءة مسجد السيدة حورية

محافظ بني سويف يشدد على مراجعة نسب الغياب والحضور بالمدارس

السكرتير العام ببني سويف يناقش إجراءات تحويل الوحدات السكنية إلى إدارية

السجن 15 عامًا لـ29 متهمًا من عائلة واحدة بينهم 11 سيدة لقتلهم مزارع ببني سويف

الأب متهم بقتلها.. قوات الشرطة تستخرج جثة فتاة بعد 6 أيام من دفنها ببني سويف

مستقبل وطن يُسدد مصروفات 250 طالبًا من الأسر الأولى بالرعاية ببني سويف

هددها بنشر صورها.. إحالة عاطل إلى الجنايات لإتهامه بإبتزاز ربة منزل بني سويف

مات مرددًا للقرآن.. وفاة رياضي أثناء العزاء في والد صديقه ببني سويف
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. أول قرار من جوميز بعد فوز الزمالك على غزل المحلة

ترامب يهدد بـ "جحيم في الشرق الأوسط" بعد لقاء زوجة نتنياهو

عاجل من "الزراعة" بشأن ضوابط جديدة لصرف الأسمدة المدعمة إلكترونيًا

بسبب السوشيال ميديا.. عقوبة الإيقاف تنتظر الحكام

جوميز: الزمالك لعب مباراة كبيرة أمام غزل المحلة.. ومقارنتي بـ "فيريرا" أمر يسعدني

مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا حول سوريا يوم الثلاثاء

الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة لعدة مناطق في خان يونس جنوبي قطاع غزة

عاجل.. جوميز يعلن تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة في الدوري