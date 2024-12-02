تحولت الجثة لأشلاء.. مصرع أربعيني صدمه قطار عند مزلقان الشاملة ببني سويف

لقي شاب أربعيني مصرعه مساء اليوم الإثنين، صدمه قطار بالقرب من مزلقان الشاملة بمدينة بني سويف، حيث تحولت جثته إلى أشلاء نتيجة الحادث، ونقلته سيارة إسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا غرفة عمليات شرطة النجدة، بورود بلاغًايفيد بوقوع حادث تصادم قطار بشخص أربعيني قطار بالقرب من مزلقان الشاملة بمدينة بني سويف، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارة إسعاف لموقع البلاغ.

وبالإنتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية أن الضحية يُدعى "عاطف. م. ط"، 40 عامًا، ويقيم بقرية طوة التابعة لمركز ببا، جنوب بني سويف، صدمه القطار نتيجة عبوره الشريط الحديدي من مكان غير مخصص للمشاة بالقرب من مزلقان الشاملة، ما لوفاته على الفور.

ودفع فرع هيئة الإسعاف بسيارة أنتقلت على الفور إلى مكان االحادث، وتم نقل الجثة التي تحولت إلى أشلاء إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف الشرطة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.