الشباب والرياضة بالجيزة تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم وسط أجواء حماسية

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة، بقيادة الدكتور محمود الصبروط اليوم الإثنين 2 ديسمبر، فعاليات مبادرة "الهمم من ذوي الهمم" من نادي الأهرام للفروسية، تزامنًا مع الإحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات والهمم.

وذلك بحضور إيهاب ف أو ي وكيل المديرية لشؤون الرياضة، عادل فهمي وكيل المديرية لشؤون الشباب، وجميع قيادات مديرية الشباب والرياضة بالجيزة من مديري الإدارات المركزية والفرعية وبعض قيادات الجمعيات الأهلية.

شهدت الفعالية، التي جاءت بتنظيم من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة-إدارة شباب الهرم وبمشاركة إدارة البدرشين، حضور عدد كبير من ذوي القدرات الخاصة وأولياء الأمور، وانطلقت المبادرة في أجواء مفعمة بالحماس والتقدير لإبداعات المشاركين.

بدأ الحفل بجولة تفقدية لمعرض الملابس المخصص والمدعم لذوي الهمم، ثم استقبل أبنائنا من ذوي القدرات الخاصة وكيل الوزارة بفقرة التنورة،تلاها تفقد ورش الرسم على الوجوه والتلوين لرسم السعادة على وجوههم، واستكمل وكيل الوزارة تفقده للعروض الرياضية لذوي الهمم بلعبتي الكونغ فو والكاراتيه،

أعقب ذلك بدء فقرات الحفل والذي بدأ بالسلام الوطني ثم القرآن الكريم، وتوالت العروض الفنية المبدعة لأبناءنا من ذوي الهمم، مما أبرز مواهبهم المتميزة في مختلف المجالات.

كما شملت الأنشطة ألعابًا ترفيهية، وتواشيح دينية، في أجواء احتفالية رائعة، لتؤكد على دور الفن والرياضة في دمج ذوي الهمم داخل المجتمع وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

وفي كلمته خلال الحفل، أكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار رؤية الدولة لتمكين ذوي القدرات والهمم ودعمهم في جميع المجالات، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وأضاف الصبروط "نسعى لتوفير بيئة داعمة ومشجعة تساعد ذوي الهمم على تنمية مهاراتهم وإطلاق طاقاتهم الإبداعية، بما يعكس رؤية القيادة السياسية في دمجهم وتمكينهم ليكونوا شركاء فاعلين في المجتمع،كما تقدم وكيل الوزارة بالشكر إلى القائمين على نادي الأهرام للفروسية،منطقة الكونغ فو وإدارة شباب الهرم لمجهودهم البارز في تقديم هذا الحفل المميز.

جدير بالذكر أن المبادرة ستستمر حتى نهاية الشهر الجاري، وتشمل المزيد من الأنشطة والفعاليات الموجهة لذوي القدرات والهمم، من داخل الهيئات الشبابية والرياضية التابعه ل19إدارة فرعية والتي بدأت من اليوم وفق جدول زمني معد مسبقًا.

واختتم الحفل بتبادل الدروع والتقاط الصور التذكارية للمشاركين، في جو من السعادة والبهجة، ليكون هذا اليوم نموذجًا حيًا لالتزام الدولة بمساندة ذوي القدرات والهمم، ودعم مشاركتهم الإيجابية في بناء المجتمع.

واشرف على إعداد الحفل محمد عبد العال مدير إدارة شباب الهرم، خالد محمود مدير إدارة شباب البدرشين،دعاء حبوب المدير التنفيذي لمنطقة الكونغ فو وقدم الحفل دعاء الحداد من إدارة شباب الهرم.

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