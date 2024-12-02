صادر ضده أحكام.. حبس ممثل شاب لحيازته هيروين بالطالبية

أمرت النيابة العامة، بحبس الممثل الشاب "هيثم.م" 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة مخدر الهيروين داخل شقته في الطالبية.



باشرت النيابة العامة، التحقيق مع ممثل شاب ويدعى "هيثم.م" بعدما ضبط بحوزته هيروين داخل شقته في الطالبية.

وكشفت التحريات، أنه أثناء ضبط الممثل الشاب كان بحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية" دولارات، و500 ريال سعودي، بالاضافة إلى مخدر الهيروين.

أقوال ممثل شاب

وكشفت التحقيقات، أن الممثل مطلوب لتنفيذ حكم قضائي سابق، فيما انكر حيازته للهيروين،"مش بتوعي".

القبض على الممثل

تمكنت الأجهزة الامنية، القبض على ممثل شاب ويدعى "هيثم.م" مطلوب ضبطه على ذمة قضية مخدرات بشقة سكنية بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وأفادت التحريات، أن المثل صادر ضده أحكام قضائية، وبالعرض على العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الغرب، تحركت مأمورية مشتركةاستهدفت مسكن الممثل، وأمكن ضبطه وبحيازته تذاكر هيروين واصطحبته الشرطة إلى ديوان القسم للتحقيق.