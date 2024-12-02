شاب يلقي بنفسه في نهر النيل بالمنيا في ظروف غامضة

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بوابة الفجر

تواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها المكثفة للبحث عن شاب أقدم على إنهاء حياته بإلقاء نفسه في نهر النيل بمدينة المنيا، وذلك في ظروف غامضة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للبدء في التحقيقات.

وقد تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بأن شابًا قام بالانتحار عبر إلقاء نفسه من أعلى كوبري نهر النيل في المدينة.

على الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الشاب قد ألقى بنفسه في النهر في ظروف غير واضحة.

في الوقت الحالي، تواصل قوات الإنقاذ جهودها للعثور على الشاب، وتم تحرير محضر بالواقعة لإحالة الأمر إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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