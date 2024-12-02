لصغر سنه.. إحالة قضية نجل زوجة الشيف الشربيني المتهم بدهس الدليفري إلى نيابة الطفل

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دهس عامل دليفري
دهس عامل دليفري

قرر المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، إحالة قضية نجل زوجة شيف شهير، المتهم بدهس عامل دليفري بسيارة "رانج روفر"، إلى نيابة الطفل للاختصاص، نظرًا لصغر سن المتهم.

أمرت النيابة العامة، بإخلاء سبيل الشيف شربيني بكفالة مالية20 الف جنيه، وحبس نجل زوجته على ذمة التحقيقات في دهس عامل دليفري، مع عرض المتهم على الطب الشرعي

استمعت النيابة العامة، لأقوال شاهد  عيان في حادث دهس عامل دليفري بسيارة ابن زوجة الشيف الشربيني، قائلًا،"السيارة كانت بسرعة"
 

اقوال شاهد العيان

وأفاد في اقواله،  أن أثناء سيره بسيارته بطريق الحادث، شاهد السيارة تطيح بالدراجة النارية التي كان يقودها المتهم، فدهست السيارة العامل فسقط ارضا.

تباشر النيابة العامة برئاسة المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة اول وثان الشيخ زايد التحقيق في دهس عامل دليفري بسيارة ملك ابن شيف شربيني امام كومبوند زايد ٢٠٠٠.

وكشفت التحقيقات،  أن المتهم قائد السيارة مرتكبة الحادث ابن الزوجة الثانية للشيف الشهير وليس ابنه. 

لقي عامل دليفري مصرعه إثر اصطدامه بسيارة كان يقودها ابن شيف الشربيني بسرعة عالية في الشيخ زايد.

ووفقا لشهود عيان فإن سيارة الشيف من نوع "رينج روفر"، وكانت تسير بتهور في أحد شوارع المدينة، ما أدى إلى وقوع الحادث المروع، ثم لاذ السائق بالفرار من موقع الحادث دون تقديم المساعدة للضحية.

مصرع عامل

وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتلقي بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم ومصرع شخص وفي مدينة الشيخ زايد، وبالانتقال والفحص، تبين أن نجل الشيف الشربيني أثناء سيره بأحد شوارع الشيخ زايد مستقلًا سيارة “رانج روفر” دهس عامل دليفري كان يستقل دراجة نارية “موتوسيكل”، وأدى الحادث إلى مصرع عامل الدليفري في الحال، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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