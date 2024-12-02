النصر يسقط أمام السد بهدفين في دوري أبطال آسيا للنخبة

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي الهزيمة من نظيره السد القطري بهدفين مقابل واحد في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد الأول بارك ضمن منافسات الجولة 6 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ملخص مباراة النصر السعودي ضد السد القطري

وانطلقت صافرة بداية مباراة النصر السعودي ضد السد القطري برتم هادئ نسبيا وكان النصر قريب من الهدف الأول وكذلك السد وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وبدأ الشوط الثاني من اللقاء وسجل أكرم عفيف الهدف الأول للسد القطري في الدقيقة 53 صنع جونزاليس وكان النصر قريب من التعادل حتى سجله سايس في الدقيقة 81 بالخطأ بمرماه وسجل وناس الهدف الثاني للسد في الدقيقة 90 من ضربة جزاء وانتهت المباراة 2/1.

وبهذه النتيجة احتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي المركز الثالث برصيد 13 نقطة بعد تحقيق 4 فوز وتعادل وخسارة بينما يأتي السد في المركز الرابع برصيد 12 نقطة حيث انتصر خلال 3 وتعادل بثلاثة ولم يهزم.