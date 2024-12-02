ملخص أهداف مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


انتهت منذ قليل أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره فريق غزل المحلة، بفوز الفارس الأبيض بنتيجة أربعة أهداف نظيفة دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين، على ستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية، ملخص أهداف مباراة الفارس الأبيض ضد زعيم الفلاحين في الدوري.

ملخص أهداف الزمالك أمام غزل المحلة في الدوري


جاء الهدف في الدقيقة 18 من أحداث الشوط الأول للمباراة، عن طريق ناصر منسي، بعد تمريرة بينية رائعة من عبدالله السعيد.


كما نجح ناصر منسي في إحراز الهدف الثاني لأبناء ميت عقبة، في الدقيقة 21 من أحداث الشوط الأول للمباراة، بعد كرة عرضية رائعة من عمر جابر، قابلها منسي برأسية قوية سكنت شباك عامر عامر.

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وتمكن أحمد سيد زيزو في إحراز الهدف الثالث للزمالك، في الدقيقة 72 من أحداث الشوط الثاني للقاء، عن طريق ركلة جزاء، حصل عليها المهاجم الفلسطيني عمر فرج.


ونجح حسام عبدالمجيد في إحراز تقدم الرابع للقلعة البيضاء، في الدقيقة 79 من أحداث الشوط الثاني للمباراة، بعد كرة عرضية رائعة من أحمد سيد زيزو.


ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز

وبهذا الفوز رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رصيده إلى النقطة 9 محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد غزل المحلة عند النقطة 4 محتلا المركز الثالث عشر.

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