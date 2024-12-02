عاجل من "الزراعة" بشأن ضوابط جديدة لصرف الأسمدة المدعمة إلكترونيًا

كشف أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة الزراعة، عن تفاصيل الخطة الجديدة لضبط منظومة توزيع الأسمدة المدعمة، مؤكدًا أن الوزارة بدأت بتنفيذ إجراءات رقابية صارمة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

آلية الكترونية

وأوضح "عيسى" في تصريحات خاصة، مساء اليوم الاثنين، أن توجيهات وزير الزراعة شددت على إحكام الرقابة على الأسمدة، مشيرًا إلى أنه منذ بداية الموسم الشتوي في أكتوبر وحتى نهاية نوفمبر، تم سحب 435 ألف طن من المصانع، في حين وصل ما تم توزيعه على الجمعيات الزراعية إلى 522 ألف طن، وتم صرف 200 ألف طن منها للمزارعين، بينما يبلغ المخزون الحالي 32 ألف طن.

وأضاف أن الخطة تعتمد على آلية إلكترونية لضمان التتبع الكامل لشحنات الأسمدة من المصانع إلى الجمعيات الزراعية، حيث يتم استخدام كارت ممغنط لتوثيق عملية النقل والصرف.

تفريغ الشحنات الكترونيًا

ونوه بأنه يتم تفريغ الشحنات في الجمعيات عبر أجهزة إلكترونية مماثلة لماكينات الصراف الآلي، لضمان الشفافية والرقابة الفورية على عملية التسليم.

وأكد "عيسى" أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع أي تلاعب أو تسرب للأسمدة المدعمة، وتسهيل حصول المزارعين على احتياجاتهم بشكل عادل ومنظم.