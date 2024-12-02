ترامب يطلق تهديدا ناريا للمسؤولين عن عدم إطلاق سراح الأسرى لدى "حماس"

توعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المسؤولين عن عدم إطلاق سراح الأسرى في غزة، بـ "دفع ثمن باهظ" في أشد تهديد له منذ بدء الحرب على القطاع.

وقال ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال": "يتحدث الجميع عن الرهائن الذين يتم احتجازهم بعنف شديد وبطريقة غير إنسانية وضد إرادة العالم أجمع في الشرق الأوسط - لكن كل هذا مجرد كلام ولا يوجد فعل!".

وأضاف: "إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل 20 يناير 2025، وهو التاريخ الذي أتولى فيه منصب رئيس الولايات المتحدة، فسيكون هناك ثمن باهظ في الشرق الأوسط".

وأشار ترامب إلى أن "هذا الثمن سوف يدفعه المسؤولون الذين ارتكبوا هذه الفظائع ضد الإنسانية".

كما أكد ترامب: "سيتضرر المسؤولون أكثر من أي شخص آخر في التاريخ الطويل والحافل للولايات المتحدة الأمريكية.. أطلقوا سراح الرهائن الآن".

ووجهت حركة "حماس" مساء اليوم رسالة مهمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موضحة أن 33 أسيرا إسرائيليا قتلوا وفقدت آثار بعضهم بسبب الجيش الإسرائيلي، وقرارات نتياهو.

وفي مقطع فيديو كشفت حركة "حماس" عن مصير عشرات الأسرى الإسرائيليين محذرة تل أبيب من "فقدانهم إلى الأبد".

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق، عن تفاصيل اتفاق هدنة مؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس". تهدف إلى وقف القتال وفتح المجال لمفاوضات سياسية بهدف إنهاء الحرب على قطاع غزة.

كما قالت هيئة البث الإسرائيلية مؤخرا إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا، مع وزراء وفريق التفاوض المكلف بإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس، لبحث فرص إحياء مفاوضات صفقة التبادل.

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والتي تحظي بدعم أمريكي مطلق، ما أسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى والمفقودين.