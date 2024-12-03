الخرباوي: تغييرات الشرق الأوسط ليست وليدة اللحظة.. وترمب ونتنياهو في قلب المشهد

توك شو
ثروت الخرباوي- المفكر
ثروت الخرباوي- المفكر السياسي

أكد ثروت الخرباوي، المفكر السياسي، أن سياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب شهدت تغيرات كبيرة مقارنة بفترته الرئاسية الأولى، حيث أصبحت تصريحاته تتجاوز الجوانب الاقتصادية وتمتد إلى تعهدات بحل الأزمات السياسية في المنطقة.

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دور نتنياهو وتحركات الشرق الأوسط

وأشار "الخرباوي" في حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء اليوم الاثنين، إلى أن التطورات الأخيرة، بدءً من جنوب لبنان إلى مدينة حلب، ترتبط بتوجهات سياسية مدعومة من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما يعكس وجود مخطط شامل لإعادة تشكيل المنطقة.

خطة أمريكية طويلة الأمد

وأوضح أن محاولات تغيير خريطة الشرق الأوسط ليست جديدة، بل هي جزء من خطة أمريكية مستمرة تهدف إلى إحداث تحولات إستراتيجية، لافتًا إلى أن هذه التصريحات ليست مجرد وعود أو شعارات، بل تعكس توجهًا مدروسًا في السياسة الدولية.

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