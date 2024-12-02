جوميز: الزمالك لعب مباراة كبيرة أمام غزل المحلة.. ومقارنتي بـ "فيريرا" أمر يسعدني

قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مباراة اليوم أمام غزل المحلة في مسابقة الدوري، بدأت بتغييرات كثيرة خاصة بعد حالة الطرد.



وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي:" دخلنا المباراة بعقلية هجومية، والمباراة كانت من طرف واحد، وإذا كان المنافس يلعب كامل العدد كان من الممكن أن يكون غزل المحلة أفضل".



وواصل:" لا أحد يعلم إذا كان المنافس استكمل المباراة كامل العدد دون حالة الطرد، هل كان الزمالك سيلعب نفس المباراة، ولكن فريقي سيطر على مجريات المباراة ولعب على الأجناب واعتمد على الضغط العالي".



وفيما يخص استبدال أحمد عبد الرحيم "إيشو" قال جوميز:" اللاعب عانى من آلام عضلية وفضلنا عدم المجازفة به وتم استبداله حتى لا تتفاقم إصابته".



وأضاف المدير الفني:" عملت مع جوسفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للزمالك لمدة 6 سنوات، وتعلمت منه الكثير وأحترمه، وتحدثت معه مرتين في أخر أسبوع، وهو مدرب كبير يستحق كل ما وصل له مع الزمالك، وطموح جماهير الأبيض كبيرة لأننا الزمالك، ومقارنتي بفيريرا أمر يسعدني وأنا أجتهد مع الفريق لتحقيق البطولات".



وتابع جوميز قائلًا:" الزمالك لعب مباراة كبيرة أمام غزل المحلة واعتمد على الضغط العالي، وكان من الممكن أن نلعب بنفس الصورة ولا نفوز، وفي مباراة بلاك بولز لعبنا بنفس الطريقة وفزنا بهدفين فقط، والمستوى الذي ظهر عليه الفريق اليوم هو الزمالك الذي أريده بحيث يلعب ويفوز".



وقال المدير الفني:" اللاعبون ليسوا ماكينات، وإذا كانت هناك أمور تشغلهم فلن يحققوا المطلوب، ومسؤولو الزمالك يبذلون قصارى جهدهم من أجل الفريق كي يفكر اللاعبون في الملعب فقط، والزمالك يستطيع النجاح وتحقيق البطولات إذا تضافرت الجهود لإنجاح الفريق وقمنا بالبناء على هذا الأمر".



واختتم المدير الفني قائلًا:" الونش لعب 45 دقيقة في مباراة ودية وأظهر قدرته علي اللعب، واللاعب تعرض للإصابة في أول تدريب لي مع الفريق، ويعود من جديد للمشاركة بعد نحو 9 أشهر من الغياب".



وفاز فريق الزمالك على غزل المحلة برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد غزل المحلة في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط.