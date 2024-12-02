بسبب السوشيال ميديا.. عقوبة الإيقاف تنتظر الحكام

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


ينتظر أكثر من 20 حكما ومحكمة عقوبة الإيقاف وذلك بسبب التفاعل والنشر عبر صفحاتهم الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ويأتي الإيقاف بسبب خرق التعليمات التي نشرتها اللجنة الرئيسية الشهر الماضي وتحديدا بتاريخ الحادي عشر من شهر نوفمبر الماضي والذي منعت تفاعل الحكام في مواقع التواصل.

txt

جوميز: الزمالك لعب مباراة كبيرة أمام غزل المحلة.. ومقارنتي بـ "فيريرا" أمر يسعدني

txt

عبدالله السعيد يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك وغزل المحلة

مدة الإيقاف

ومن المتوقع أن تصل مدة الإيقاف لأسبوعين ليكون واحدة من أبرز الإجراءات الرسمية للجنة الرئيسية.

وجدير بالذكر أن الاتفاق يجري على تعيين خبير أجنبي بديلا لياسر عبد الرؤوف والذي تولى رئاسة لجنة الحكام بشكل مؤقت.

السوشيال ميديا رئاسة لجنة الحكام لجنة الحكام ياسر عبد الرؤوف
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. أول قرار من جوميز بعد فوز الزمالك على غزل المحلة

ترامب يهدد بـ "جحيم في الشرق الأوسط" بعد لقاء زوجة نتنياهو

عاجل من "الزراعة" بشأن ضوابط جديدة لصرف الأسمدة المدعمة إلكترونيًا

مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا حول سوريا يوم الثلاثاء

بسبب السوشيال ميديا.. عقوبة الإيقاف تنتظر الحكام

الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة لعدة مناطق في خان يونس جنوبي قطاع غزة

جوميز: الزمالك لعب مباراة كبيرة أمام غزل المحلة.. ومقارنتي بـ "فيريرا" أمر يسعدني

بيان الرئيس في ختام مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة