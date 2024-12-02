بسبب السوشيال ميديا.. عقوبة الإيقاف تنتظر الحكام



ينتظر أكثر من 20 حكما ومحكمة عقوبة الإيقاف وذلك بسبب التفاعل والنشر عبر صفحاتهم الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ويأتي الإيقاف بسبب خرق التعليمات التي نشرتها اللجنة الرئيسية الشهر الماضي وتحديدا بتاريخ الحادي عشر من شهر نوفمبر الماضي والذي منعت تفاعل الحكام في مواقع التواصل.

مدة الإيقاف

ومن المتوقع أن تصل مدة الإيقاف لأسبوعين ليكون واحدة من أبرز الإجراءات الرسمية للجنة الرئيسية.

وجدير بالذكر أن الاتفاق يجري على تعيين خبير أجنبي بديلا لياسر عبد الرؤوف والذي تولى رئاسة لجنة الحكام بشكل مؤقت.