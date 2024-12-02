الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة لعدة مناطق في خان يونس جنوبي قطاع غزة

العدو الصهيوني
قوات الجيش الإسرائيلي
قوات الجيش الإسرائيلي - أرشيفية

أصدر الجيش الإسرائيلي، مساء يوم الاثنين، أوامر إخلاء جديدة لسكان عدة مناطق في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ووجه الجيش أوامر إخلاء إلى سكان قطاع غزة المتواجدين في منطقة شمال خان يونس وتحديدا في بلوكات 2352، 2353، 2354، 2355، 2270". 

‏وزعم أن الجماعات المسلحة تطلق القذائف الصاروخية مرة أخرى تجاه إسرائيل من تلك المنطقة.

وأضاف الجيش أنه توجيه تحذير لسكان المنطقة المحددة عدة مرات في السابق.

‏وطالب في بيانه بإخلاء المنطقة فورا والانتقال إلى المنطقة الإنسانية.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلق من جنوبي قطاع غزة باتجاه مستوطنات محاذية للقطاع.

وقال الجيش في بيان على منصة "إكس": "متابعة للإنذارات التي تم تفعيلها عند الساعة 17:59 (15:59 ت.غ.) في نيريم وعين هشلوشا اعترض سلاح الجو صاروخا واحدا عبر إلى إسرائيل من منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة".

وقبل ذلك أعلن الجيش تفعيل صفارات الإنذار في عين هشلوشا ونيريم بعد رصد إطلاق صواريخ.

من جانبها، قالت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس في بيان مساء الاثنين إنها استهدفت مواقع للجيش الإسرائيلي في مستوطنتي "نيريم" و"العين الثالثة" بعدد من صواريخ "رجوم" عيار 114 ملم.

الجناح العسكري لحركة حماس الجيش الإسرائيلى القذائف الصاروخية جنوب قطاع غزة

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