مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا حول سوريا يوم الثلاثاء

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مجلس الأمن الدولي - أرشيفية

أعلن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا حول التطورات الأخيرة في شمال غربي سوريا يوم الثلاثاء.

وأكد بوليانسكي في منشور على "تلغرام"، يوم الاثنين، أن الاجتماع سيعقد الثلاثاء عند الساعة 15:00 بتوقيت نيويورك (الساعة 20:00 بتوقيت غرينيتش).

وأشار إلى أن الاجتماع سيعقد بطلب من سوريا، أيدته روسيا والصين والأعضاء الإفريقيون في مجلس الأمن الدولي.

ويأتي ذلك على خلفية هجوم واسع النطاق، شنته الجماعات المسلحة في شمال غربي سوريا منذ يوم الأربعاء 27 نوفمبر الماضي، ما أصبح أكبر تصعيد عسكري في سوريا منذ عام 2020.

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