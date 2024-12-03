طرح البوسترات الفردية لفيلم “بضع ساعات في يومٍ ما” استعدادًا لعرضه في 26 ديسمبر





بدأت الحملة الترويجية لفيلم “بضع ساعات في يومٍ ما” بالإعلان عن البوسترات الفردية لأبطاله، والتي تضمنت صورًا للنجم هشام ماجد، والنجمة هنا الزاهد، والنجمة مي عمر، والنجم أحمد السعدني. تعكس البوسترات التصميم الإبداعي الذي يحمل طابعًا عاطفيًا يتماشى مع قصة الفيلم التي تسلط الضوء على قصص رومانسية وإنسانية.



قصة الفيلم

الفيلم مستوحى من رواية الكاتب محمد صادق التي تحمل نفس الاسم، وهو عمل أدبي حاز إعجاب القراء منذ صدوره. يتميز الفيلم بسرد متشابك يجمع بين عدة شخصيات في يومٍ واحد، حيث تكشف الأحداث عن تفاصيل دقيقة من حياتهم، مما يبرز الجانب الإنساني في كل شخصية.





من المقرر أن يبدأ عرض الفيلم في جميع دور العرض السينمائية يوم 26 ديسمبر، ليكون ضمن قائمة الأفلام المنتظرة في نهاية العام.



أحداث الفيلم

تدور أحداث قصة فيلم "بضع ساعات في يوم ما" حول تفاصيل حياة مجموعة من الشباب، خلال فترة زمنية قصيرة، لا تتعدى بضع ساعات، وهي مجموعة من القصص مرتبطة ببعضها البعض عبر الإنترنت، ويبوح كل منهم بتقلباته النفسية للآخرين في كل قصة بالرواية، وذلك ضمن إطار رومانسي تشويقي





“بضع ساعات في يومٍ ما” يعد تجربة فريدة تدمج بين الدراما والرومانسية، ويُنتظر أن يترك بصمة خاصة في موسم الأفلام الحالي، يذكر أن فيلم "بضع ساعات" يتم تقديمه على طريقه "هيبتا"، حيث أنه مأخوذ عن رواية الكاتب محمد صادق الذى كتب رواية هيبتا أيضًا قبل تحويلها إلى فيلم "هيبتا المحاضرة الأخيرة" الذى تم عرضه وقام ببطولته عمرو يوسف، ياسمين رئيس، أحمد داود، دينا الشربيني، أحمد مالك، جميلة عوض، شيرين رضا، أنوشكا، أحمد بدير، سلوى محمد علي، وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم ماجد الكدواني، نيللي كريم، كندة علوش، هاني عادل.