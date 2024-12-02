أتالانتا يواصل ملاحقة نابولي على صدارة الكالتشيو بثنائية في شباك روما

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

انتهت أحداث المواجهة المثيرة بين روما وأتالانتا، في إطار منافسات بطولة الدوري الإيطالي الممتاز، لموسم 2025/2024.

نتيجة مواجهة روما وأتالانتا في الكالتشيو

وحقق أتالانتا فوزا هاما على نظيره روما بهدفين دون رد، على أرضية ملعب تورينو الأولمبي معقل الذئاب، ضمن فعاليات الجولة الرابعة عشر من بطولة الكالتشيو.

أحرز أتالانتا هدفه الأول في اللقاء عن طريق الهولندي المخضرم مارتن دي رون، بعد عرضية مميزة من زميله راوول بيلانوفا، تصل إلى مارتن على حدود منطقة الجزاء، ويسددها وتصطدم في مدافعي روما وتغير مسارها وتسكن شباك سيفلار حارس الذئاب.

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ثم أضاف الإيطالي نيكولو زانيولو هدف الثاني لأتالانتا، بعد ركلة ثابتة نفذها كوادرادو على رأس زانيولو، ليسكن الكرة بشكل مميز على يسار حارس روما.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد أتالانتا إلى النقطة 31، ويحتل وصافة ترتيب جدول الكالتشيو، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر نابولي والذي يمتلك في رصيده 32 نقطة، بينما يتوقف رصيد روما عند النقطة 13، ويأتي في المركز الخامس عشر.

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