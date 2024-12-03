تخلص منها عقب علاقة غير شرعية.. إحالة قاتل زوجة خاله ببني سويف إلى مفتي الجمهورية

قررت محكمة جنايات بنى سويف، بإجماع الآراء، إحالة أوراق قاتل زوجة خاله إلى المفتى، عقب ذبحها بسكين وتهشيم رأسها بمطرقة وإخفاء جثتها فوق سطح منزله، عقب انتهائه من معاشرته جنسيا لها، انتقاما منها لرفضها إعادة مبلغ مالي حصلت عليه منه وطالبته بالزواج منها بعد طلاقها من خاله، حيث صدرالحكم برئاسة المستشار أحمد مندور، وعضوية المستشارين مصطفى عبدالواحد، ويحى السكرى، واحمد فاروق، وأمانة سر محمود ربيع وعصام البرج.

وكان المستشار احمد عطية المحامى العام الأول لنيابات بنى سويف أحال محمد.ن.ع 35 عاما، قاتل زوجة خاله، مقيم بقرية تابعة لمركز بنى سويف إلى محكمة الجنايات لأنه في يوم 20 أغسطس الماضى قام بقتل ألفت ش.ع عمدا مع سبق الاصرار والترصد وذلك بان بيت النية وعقد العزم على قتلها إثر ارتيابه في سلوكها واعد سكين وطرقة ونفذ مخططه الاجرامى عندما اخفى السلاح الابيض السكين أسفل (مخدة سرير) بعد معاشرته جنسيا لها وتحين الفرصة وما أن ظفر بها استل السكين وطعنها عدة طعنات وطرحها ارضا واجهز عليها بضربها بمطرقة حديد وقام بذبحها من عنقها اودت بحياتها وإتهمته النيابة العامة بأنه أحرز سكين ومطرقة دون أن يوجد مسوغ قانونى لحملها وبقصد ارتكاب جريمته.

واستمعت المحكمة إلى أقوال رائد الشرطة محمد عبدالسميع قاسم رئيس مباحث مركز شرطة بنى سويف، الذي أكد أن تحرياته السرية اسفرت عن وجود علاقة غير شرعية بين المتهم قاتل زوجة خاله والمجنى عليها وأن المجنى عليها زوجة خاله وان خلافات دبت بينهما وانتوى قتلها واعد مخططا إجرامى لذلك بالاختلاء بها ومعاشرتها واخفى سلاح جريمته السكين والمطرقة وطعنها بالسكين وذبحها وهشم راسها بالمطرقة واخفى جثتها فوق سطح المنزل الخاص بها، مؤكدا أن الشرطة قامت بتفريغ الكاميرات المقابلة لمنزل المتهم بالقرية ورصدت ظهور المتهم وهو يدخل المنزل واعقبه دخول المجنى عليها إلى منزله كما أن المتهم قام بتمثيل الجريمة وكيفية حدوثها داخل منزله في وجود الشرطة والنيابة العامة.

كما استمعت المحكمة إلى أقوال زوج المجنى عليها ويبلغ من العمر 46 عاما وقال أن زوجته خرجت من المنزل لشراء بعض الاحتياجات المنزلية وطال غيابها وإنه قلق عليها وبدا في البحث عنها إلا أنه لم يجدها وقام بابلاغ الشرطة واتهم نجل شقيقته بقيامه بقتلها.

فيما أكد محامى المتهم خلال جلسة المحاكمة العلنية ايهاب حمامى إنه حضر للدفاع عن المتهم وطالب ببطلان الاعتراف المنسوب صدوره إلى المتهم معللا ذلك للمحكمة بان الاعتراف يجب أن يكون امام المحكمه فهي الوحيده التي تملك السلطه التقديرية في اعتبار ذلك الاعتراف صحيحا أو شابه البطلان وخاصة أن المتهم لم يحضر معه محامي في تحقيقات النيابة العامة مما يجعل اجراءاته باطله في هذه الحالة لا يعتبر الاعتراف سيد الادله ووصف اعتراف المتهم بإنه اعتراف من قبيل الياس غير معتد به قانونا ودفع بانتفاء علاقة السببيه بين الفعل الإجرامي المتهم وبين قتل المجني عليها "الفت ش.ع".

كما دفع ايضا بانتفاء جريمة الخطف والاستدراج في حق المتهم محمد ن.ع وقرر أن ذهاب المجني عليها إلى منزل المتهم كان برضاها وليس وليد اكراه مادي أو معنوي وطلب من هيئة المحكمة مناقشة زوج المجني عليها باعتباره احد شهود الإثبات في تلك القضية موضحا أن هناك تناقض واضح في اقواله في تحقيقات النيابة العامة ودفع ببطلان تحريات المباحث وكذلك قصور تحقيقات النيابة العامة وبطلان امر الاحاله موضحا أن قضية بهذا الحجم عقوبتها الاعدام كان يجب على سلطة التحقيق التأني في امر الاحاله إلى اقصى حد ممكن ودفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي وتوافر شروطه في حق المتهم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بقايدة اللواء أسامة جمعة مدير أمن بنى سويف إخطارا من اللواء محمد الخولى مدير البحث الجنائى بإختفاء سيدة تدعى (أ.م.ا) ربة منزل 40 عاما زوجها يعمل فران بقرية تابعة لمركز بنى سويف.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد الخولى مدير البحث الجنائى ورئيس مباحث مركز بنى سويف، وضباط البحث الجنائى، وعقب تقنين الاجراءات تبين من خلال تتبع الكاميرات داخل القرية، أن ربة منزل خرجت من منزلها يوم 20اغسطس واثناء مرورها بشوارع القرية دخلت منزلا ولم تخرج منه.

وتبين أن المنزل يقيم فيه نجل اخت زوجها ويدعى (محمد.م.ع) 35 سنة عامل وعلى الفور استدعت المباحث المتهم الذي كان يقوم بالبحث عن زوجة خاله مع اولادها ودلت التحريات أن هناك علاقة غير شرعية بين المتهم والمجنى عليها منذ 4 سنوات، وفى يوم 20 أغسطس جاءت المجنى عليها وطلبت منه الزواج وإنه ا ستتطلب الطلاق من خاله وبعد علاقة غير شرعية بينهما قام بطعنها عدة طعنات وأحضر مطرقة وانهال عليها ضربا على راسها وقام بحمل جثتها إلى السطح ووضعها تحت الرمال لاخفاء جثتها، وتم القاء القبض على المتهم وإعترف بالواقعة وتم تحرير محضر وتولت النيابة العامة التحقيق.