التعادل الإيجابي يسيطر علي أحداث مواجهة إشبيلية وأوساسونا في الدوري الاسباني

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

انتهت منذ قليل المباراة التي جمعت الفريقين اشبيلية ضد اوساسونا، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري الإسباني.

ولم يشهد الشوط الأول اي اهداف وظهر الفريقين بمستوى ثابت طوال اللقاء حتي انتهي الشوط الأول.

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تشكيل إشبيلية الرسمي لمواجهة أوساسونا في الدوري الاسباني

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ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الإثنين

وإنطلق الشوط الثاني وسيطر أوساسونا على اللقاء وظهر لاعبو الفريق بمستوى جيد، حتى جاء الهدف الأول في الدقيقة 70 بأقدام انتي بوديمير، بصناعة خيسوس آريسو، واتخذ لاعبي الفريق الثقة وظهروا بشكل منظم.

إلا أن استطاع دودي لوكيباكو تسجيل هدف التعادل لإشبيلية في الدقيقة 73 بصناعة ساول نيغويز،وبعد تسجيل هدف التعادل عاد مستوي الفريقين للهدوء مرة أخرى وظل المستوي المتقارب بينهم مسيطر علي أحداث اللقاء.

حتى أطلق الحكم صافرة النهاية ليعلن عن التعادل الايجابي للفريقين.

وانطلقت المباراة في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة، علي ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

ودخل اشبيلية المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: الفارو فيرنانديز.

خط الدفاع: كيكي سالاس،خوسيه،لويك باديه، ادريا.

خط الوسط: البرت،نيمانيا،جبريل سو.

خط الهجوم: بيكي فيرنانديز، ايزاك روميرو،دودي لوكيباكو.

وبهذه النتيجة يتواجد اشبيلية في المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة، بينما يحل أوساسونا في المركز السابع برصيد 23 نقطة.

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