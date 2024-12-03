عاجل.. كواليس اعتذار إمام عاشور في مران الأهلي

الفجر الرياضي
إمام عاشور - الأهلي
إمام عاشور - الأهلي

قال الإعلامي خالد الغندور، إن إمام عاشور شارك في مران الأهلي الجماعي اليوم استعدادًا لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا.

اعتذار إمام عاشور لـ رمضان والشناوي

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "إمام عاشور اعتذر للجهاز الفني ومحمد رمضان واللاعبين وأكد على شعوره بالحزن لما بدر".

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وأضاف: "تم تقبل اعتذار إمام عاشور واللاعب انتظم في المران بشكل طبيعي ليؤكد ما قولناه إن العقاب مقتصر على الغرامة المالية فقط والاستبعاد من مباراة البنك الأهلي ولا يوجد قرار باستبعاده من التدريبات الجماعية لمدة أسبوع".

الإعلامي خالد الغندور التدريبات دوري أبطال أفريقيا ستاد المحور محمد رمضان مران الأهلي امام عاشور

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