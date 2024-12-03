الزمالك يحدد موعد السفر إلى نيجيريا لملاقاة إنيمبا

الفجر الرياضي
فريق الزمالك
فريق الزمالك

قال الإعلامي خالد الغندور، إن مسئولو نادي الزمالك استقروا على السفر إلى نيجيريا يوم 5 ديسمبر الجاري استعدادا لمواجهة إنييمبا النيجيري ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يطير إلى نيجيريا يوم 5 ديسمبر

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "من المقرر أن يسبق عبد الواحد السيد مدير الكرة بعثة الزمالك إلى نيجيريا لترتيب إجراءات السفر وفندق الإقامة وتوفير سبل الراحة للاعبين".

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موعد سفر المصري البورسعيدي إلى موزمبيق لمواجهة بلاك بولز

يشار إلى إن فريق الزمالك اكتسح نظيره غزل المحلة برباعية نظيفة، في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء أمس الإثنين.

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