من الأيفون إلي الأندرويد كل ما تحتاج معرفته عن الهواتف المدعمة eSIM

تكنولوجى
شريحه eSIM الرقمية
شريحه eSIM الرقمية

تتطور تكنولوجيا الإتصالات بشكل سريع ومتطور وجاءت تقنية شريحة eSIM الرقمية الجديدة هي أحدث إصدار في التكنولوجيا الحديثة ومن الأيفون إلي الأندرويد كل ما تحتاج معرفته عن الهواتف المدعمة eSIM.

 

تعرف على مميزات الشريحه الرقمية eSIM  الجديدة 

حيث تعد شريحه eSIM الرقمية الجديدة الخيار الأفضل للاتصالات المحمولة لأنها تدعم توفير الشبكات الخلوية بشكل دائم دون الحاجه إلي وجود شبكة إنترنت مستقرة كما تدعم أيضًا إمكانية تشغيل أكثر من 8 خطوط في نفس الهاتف الذكي مع التبديل بينهم كما تشاء عن طريق عمل قراءة QR code وسوف تبدأ الشريحه في العمل مباشرةً

 

eSIM 

هل تدعم الشركة المصرية للاتصالات تقنية شرائح eSIM 

 

 بالإضافة إلى دعم شبكات الهواتف المحمولة في مصر تقنية شرائح eSIM الرقمية الجديدة حيث أكدت الشركة المصرية للاتصالات عن استعدادها لإطلاق نظام الشريحه الرقمية الجديدة eSIM لكن بشرط موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أولًا على تشغيل تلك الخدمة في جمهورية مصر العربية

 

تعرف على طريقة تشغيل شريحه eSIM الرقمية الجديدة 

 

 اليك خطوات تفعيل شرائح eSIM الرقمية الجديدة في البداية لا بد أن تتأكد من أن هاتفك يدعم تقنيه الشرائح الرقمية الجديدة eSIM ثم تشتري باقة اتصال تدعم تقنية شرائح eSIM وسوف تعطي لك الشركة رمز استجابة QR code عندما تقوم بمسح الرمز سوف تتفعل تقنية شرائح eSIM في هاتفك ولكي تتفعل تقنية شرائح eSIM لا بد من التأكد أن جهازك متصل بالانترنت.

 

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طريقة تفعيل شرائح eSIM الرقمية في هواتف iPhone 

 

 طريقة تفعيل شرائح eSIM الرقمية الجديدة على هواتف iPhone 

. قم بفتح الإعدادات على الهاتف

. اختار البيانات الخلوية اختار

. إضافة خط اتصال ثم قم بمسح رمز QR الذي منحته الشركة لك

. ثم اتبع الإرشادات خطوة بخطوة التي تظهر على الشاشة

. أخيرًا تختار الرقم الذي تريد استخدامه كخط افتراضي إذا كنت تمتلك خطين في الهاتف الخاص بك.

 

تعرف على انواع هواتف iPhone التي تدعم تقنية شرائح eSIM 

 

 و من هواتف iPhone التي تدعم تقنية شرائح eSIM الرقمية الجديدة هي: iPhone xs 

iPhone xs mX 

 IPhone XR 

iPhone 11 

iPhone 11 Pro

 iPhone 11 Pro max

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 pro

iPhone 12 pro max

 iPhone 13 mini

 iPhone 13

iPhone 13 pro 

 iPhone 13 pro max

 iPhone 14 

iPhone 14 plus

iPhone 14 pro max

 iPhone 15 

 iPhone 15 plus

 iPhone 15 pro

 iPhone 15 pro max

 iPhone 16 

iPhone 16 plus 

 iPhone 16 pro

iPhone 16 pro max

 

تقنية شرائح eSIM 

تعرف على طريقة تشغيل شريحه eSIM الرقمية الجديدة في هواتف android 

 

 و إليك طريقة تشغيل شريحه eSIM الرقمية في هواتف الأندرويد: 

.في البداية تقوم بفتح الإعدادات على الهاتف الخاص بك

. اضغط على الشبكات والانترنت

. ثم اضغط على إضافة eSIM 

.ثم قم بمسح رمز QR الذي قدمته لك شركة الاتصالات وأتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة حتى تفعل خدمة eSIM على هاتفك

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تعرف على اجهزه الاندرويد التي تدعم تقنية شرائح eSIM الرقمية الجديدة 

 

 و من الأجهزة التي تدعم تقنية شرائح eSIM الرقمية في هواتف الأندرويد الآتي: 

Samsung galaxy s24

 Samsung galaxy s24 plus

 Samsung galaxy s24 ultra

 Samsung galaxy s23 

 Samsung galaxy s23 plus

 Samsung galaxy s23 ultra

 Samsung galaxy s22

 Samsung galaxy s22 plus 

 Samsung galaxy s22 ultra

 Samsung galaxy s21 

 Samsung galaxy s21 plus

 Samsung galaxy s21 ultra

 Samsung galaxy s20 

 Samsung galaxy s20 plus

 Samsung galaxy note 20 

 Samsung galaxy note 20

OPPO Reno 5A

OPPO find x5 

OPPO find x5 pro

 OPPO find x3 pro

OPPO A55 5g 

 OPPO Reno 6 pro 5g 

  Huawei p40

Huawei p40 pro

Huawei p50 pro

، Huawei mate 40 pro

 Huawei mate Xs 2

 

eSIM 

طريقه تفعيل شرائح eSIM الرقمية على الساعة الذكية 

 

 كما يمكن أن تفعل تقنية eSIM الرقمية على الساعه الذكية لديك من خلال: فتح تطبيق الساعه على جهاز الأيفون ثم انتقل إلي خانة البيانات الخلوية ثم اختر إعداد البيانات الخلوية وأتبع التعليمات والإرشادات لتفعيل الشريحه الرقمية eSIM على ساعتك الذكية.

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