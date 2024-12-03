من الأيفون إلي الأندرويد كل ما تحتاج معرفته عن الهواتف المدعمة eSIM
تتطور تكنولوجيا الإتصالات بشكل سريع ومتطور وجاءت تقنية شريحة eSIM الرقمية الجديدة هي أحدث إصدار في التكنولوجيا الحديثة ومن الأيفون إلي الأندرويد كل ما تحتاج معرفته عن الهواتف المدعمة eSIM.
تعرف على مميزات الشريحه الرقمية eSIM الجديدة
حيث تعد شريحه eSIM الرقمية الجديدة الخيار الأفضل للاتصالات المحمولة لأنها تدعم توفير الشبكات الخلوية بشكل دائم دون الحاجه إلي وجود شبكة إنترنت مستقرة كما تدعم أيضًا إمكانية تشغيل أكثر من 8 خطوط في نفس الهاتف الذكي مع التبديل بينهم كما تشاء عن طريق عمل قراءة QR code وسوف تبدأ الشريحه في العمل مباشرةً
هل تدعم الشركة المصرية للاتصالات تقنية شرائح eSIM
بالإضافة إلى دعم شبكات الهواتف المحمولة في مصر تقنية شرائح eSIM الرقمية الجديدة حيث أكدت الشركة المصرية للاتصالات عن استعدادها لإطلاق نظام الشريحه الرقمية الجديدة eSIM لكن بشرط موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أولًا على تشغيل تلك الخدمة في جمهورية مصر العربية
تعرف على طريقة تشغيل شريحه eSIM الرقمية الجديدة
اليك خطوات تفعيل شرائح eSIM الرقمية الجديدة في البداية لا بد أن تتأكد من أن هاتفك يدعم تقنيه الشرائح الرقمية الجديدة eSIM ثم تشتري باقة اتصال تدعم تقنية شرائح eSIM وسوف تعطي لك الشركة رمز استجابة QR code عندما تقوم بمسح الرمز سوف تتفعل تقنية شرائح eSIM في هاتفك ولكي تتفعل تقنية شرائح eSIM لا بد من التأكد أن جهازك متصل بالانترنت.
إقرأ أيضًا…التقنية الحديثة.. تعرف على الأجهزة المتوافقة مع شريحة eSIM الرقمية في 2024
طريقة تفعيل شرائح eSIM الرقمية في هواتف iPhone
طريقة تفعيل شرائح eSIM الرقمية الجديدة على هواتف iPhone
. قم بفتح الإعدادات على الهاتف
. اختار البيانات الخلوية اختار
. إضافة خط اتصال ثم قم بمسح رمز QR الذي منحته الشركة لك
. ثم اتبع الإرشادات خطوة بخطوة التي تظهر على الشاشة
. أخيرًا تختار الرقم الذي تريد استخدامه كخط افتراضي إذا كنت تمتلك خطين في الهاتف الخاص بك.
تعرف على انواع هواتف iPhone التي تدعم تقنية شرائح eSIM
و من هواتف iPhone التي تدعم تقنية شرائح eSIM الرقمية الجديدة هي: iPhone xs
iPhone xs mX
IPhone XR
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro max
iPhone 12 mini
iPhone 12
iPhone 12 pro
iPhone 12 pro max
iPhone 13 mini
iPhone 13
iPhone 13 pro
iPhone 13 pro max
iPhone 14
iPhone 14 plus
iPhone 14 pro max
iPhone 15
iPhone 15 plus
iPhone 15 pro
iPhone 15 pro max
iPhone 16
iPhone 16 plus
iPhone 16 pro
iPhone 16 pro max
تعرف على طريقة تشغيل شريحه eSIM الرقمية الجديدة في هواتف android
و إليك طريقة تشغيل شريحه eSIM الرقمية في هواتف الأندرويد:
.في البداية تقوم بفتح الإعدادات على الهاتف الخاص بك
. اضغط على الشبكات والانترنت
. ثم اضغط على إضافة eSIM
.ثم قم بمسح رمز QR الذي قدمته لك شركة الاتصالات وأتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة حتى تفعل خدمة eSIM على هاتفك
إقرأ أيضًا…"الفجر" تجيب على سؤالك.. هذه هي الهواتف التي تدعم شريحه eSIM الرقمية
تعرف على اجهزه الاندرويد التي تدعم تقنية شرائح eSIM الرقمية الجديدة
و من الأجهزة التي تدعم تقنية شرائح eSIM الرقمية في هواتف الأندرويد الآتي:
Samsung galaxy s24
Samsung galaxy s24 plus
Samsung galaxy s24 ultra
Samsung galaxy s23
Samsung galaxy s23 plus
Samsung galaxy s23 ultra
Samsung galaxy s22
Samsung galaxy s22 plus
Samsung galaxy s22 ultra
Samsung galaxy s21
Samsung galaxy s21 plus
Samsung galaxy s21 ultra
Samsung galaxy s20
Samsung galaxy s20 plus
Samsung galaxy note 20
Samsung galaxy note 20
OPPO Reno 5A
OPPO find x5
OPPO find x5 pro
OPPO find x3 pro
OPPO A55 5g
OPPO Reno 6 pro 5g
Huawei p40
Huawei p40 pro
Huawei p50 pro
، Huawei mate 40 pro
Huawei mate Xs 2
طريقه تفعيل شرائح eSIM الرقمية على الساعة الذكية
كما يمكن أن تفعل تقنية eSIM الرقمية على الساعه الذكية لديك من خلال: فتح تطبيق الساعه على جهاز الأيفون ثم انتقل إلي خانة البيانات الخلوية ثم اختر إعداد البيانات الخلوية وأتبع التعليمات والإرشادات لتفعيل الشريحه الرقمية eSIM على ساعتك الذكية.