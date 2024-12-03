مصير مشاركة الأهلي في كأس الرابطة وخوض مباراة إنبي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قال الإعلامي خالد الغندور، إن مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، كشف موقف النادي من بطولة كأس الرابطة ومباراة إنبي المحدد لها 10 ديسمبر المقبل.

الأهلي يحسم مصير مشاركته في كأس الرابطة خلال ساعات

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "المصدر قال أن موعد المباراة هو نفس يوم سفر الأهلي إلى قطر استعدادًا لخوض مباراة نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

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وأكمل: "هناك اجتماع سيُعقد خلال ساعات لحسم الموقف النهائي للنادي من المباراة سواء خوض المباراة بفريق الشباب أو الانسحاب".

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