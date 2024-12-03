عبدالواحد يسبق بعثة فريق الزمالك إلى نيجيريا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يتوجه عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك إلى نيجيريا صباح اليوم الثلاثاء، ويرافقه أحمد قنديل إداري الفريق وشريف صابر الشيف الخاص بالفريق قبل سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم يوم الخميس المقبل استعدادًا لخوض مباراة إنيمبا النيجيري في بطولة كأس الكونفدرالية.

عبدالواحد يسافر اليوم إلى نيجيريا

يأتي سفر مدير الكرة مبكرًا من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بإقامة البعثة وملاعب التدريب قبل وصول الفريق إلى نيجيريا.

ويلتقي الزمالك مع إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيحيريا.

txt

الزمالك يحدد موعد السفر إلى نيجيريا لملاقاة إنيمبا

txt

ملخص أخبار الرياضة اليوم.. انتهاء أزمة إمام عاشور وغياب الخطيب عن قرعة مونديال الأندية والزمالك يكتسح المحلة

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في الجولة الأولى على بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأربعاء الماضي باستاد القاهرة الدولي.

أحمد قنديل الزمالك الكونفدرالية أنيمبا النيجيري أنيمبا بطولة كأس الكونفدرالية بطل موزمبيق فريق الزمالك عبد الواحد السيد عبد الواحد

مواد متعلقة

عاجل.. كواليس اعتذار إمام عاشور في مران الأهلي

جوميز: الزمالك لعب مباراة كبيرة أمام غزل المحلة.. ومقارنتي بـ "فيريرا" أمر يسعدني
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. كواليس اعتذار إمام عاشور في مران الأهلي

مصير مشاركة الأهلي في كأس الرابطة وخوض مباراة إنبي

الزمالك يحدد موعد السفر إلى نيجيريا لملاقاة إنيمبا

عبدالواحد يسبق بعثة فريق الزمالك إلى نيجيريا

ملخص أخبار الرياضة اليوم.. انتهاء أزمة إمام عاشور وغياب الخطيب عن قرعة مونديال الأندية والزمالك يكتسح المحلة

موعد سفر المصري البورسعيدي إلى موزمبيق لمواجهة بلاك بولز

عاجل.. أول قرار من جوميز بعد فوز الزمالك على غزل المحلة

رئيس وزراء فلسطين: ما يجري في غزة جريمة حرب متكاملة الأركان وإخفاق للإنسانية