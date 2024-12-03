أفضل الأدعية المستحب ترديدها عند قلة النوم

يتوجه العديد من الناس إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء عند معاناتهم من الأرق أو قلة النوم، بدلًا من اللجوء إلى العقاقير المنومة.

ويُعد الدعاء وسيلة فعّالة للحصول على الراحة والسكينة، خصوصًا عندما يعجز الشخص عن النوم بسبب القلق أو التوتر.

أدعية تساعد في النوم وتهدئة الأرق

أوضح الشيخ رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، في برنامج "لعلهم يفقهون" عبر قناة "دي إم سي"، أهم الأدعية التي يُستحب ترديدها قبل النوم، لتهدئة النفس وزيادة الطمأنينة في القلب، ومنها:

دعاء وضع الرأس على الوسادة: «بِسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا».

دعاء تسليم النفس إلى الله: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ رَغَبَةً وَرَهَبَةً إِلَيْكَ لا مَلْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ».

دعاء تهدئة الليل: «اللَّهُمَّ غَارَتِ النُّجُومُ وَهَدَأَتِ الْعُيُونُ وَأَنْتَ حَيٌّ قَيُّومٌ، لَا تَأْخُذُكَ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، أَهْدِئْ لِي لَيْلِي وَأَنْمِ عَيْنِي».

دعاء للجوء إلى الله من شر الخلق: «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظَلَّتْ وَرَبَّ الْأَرَاضِينَ وَمَا أَقَلَّتْ وَرَبَّ الشَّيَاطِينَ وَمَا أَضَلَّتْ، كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّ عِبَادِكَ كُلِّهِمْ جَمِيعًا أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِّنْهُمْ أَوْ يَطْغَى».

دعاء للتضرع إلى الله في الأوقات الصعبة: «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ».

دعاء للحفاظ على النفس: «اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَتَوَفَّاهَا لَكَ مَمَاتُهَا وَمُحْيَاهَا، اللَّهُمَّ إِنْ تَوَفَّيْتَهَا فَاغْفِرْ لَهَا وَإِنْ أَحْيَيْتَهَا فَحْفَظْهَا».

دعاء طلب العافية: «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الْأَرَاضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَاقِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى مُنَزِّلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنتَ آخِذٌ بِناصِيَتِهِ».