بعد زلة محمد رحيم.. تامر حسني يدافع عن شيرين عبد الوهاب: نيتها كانت تكريمه

أعرب الفنان تامر حسني عن دعمه للفنانة شيرين عبد الوهاب بعد الانتقادات التي واجهتها بسبب زلة لسانها خلال حفلها الأخير في الكويت، حيث دعت الجمهور لقراءة الفاتحة على روح الملحن الراحل محمد رحيم، مستخدمة عبارة "سيئة جارية" بدلاً من "صدقة جارية"، وذلك عبر حسابه على "إنستجرام".

وكتب تامر حسني على صفحته الشخصية عبر خاصة "إستوري": "واثق إنها زلة لسان من شيرين لأن شيرين من أكتر الناس اللي بتحب محمد رحيم الله يرحمه ومن أكتر الناس اللي عارفه قيمته لإنها فنانه كبيره بالاضافه لانها اعتذرت على المسرح في وقتها و نيتها كانت تكريم وطلبت الفاتحه من الجمهور".

تامر حسني يوجه رساله لمحمد رحيم

ويذكر أن أعرب الفنان تامر حسني، عن حزنه الشديد لرحيل الملحن محمد رحيم، من خلال الاستوري الخاص بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث نشر مقطع فيديو قديم من إحدى حفلاته وهو على المسرح ومعه الملحن الراحل محمد رحيم.

وتحدث تامر حسني عن محمد رحيم كونه صديق عمره قائلًا: "أغنية أول يوم اللي كانت في فيلم نور عيني مكنتش أتخيل إني دلوقتي أفضل أسمعها يوميًا وأحس معانيها للشخص اللي لحنها واللي لحنها هو محمد رحيم صديق عمري، الله يرحمك يا حبيبي ويرحم جميع أمواتنا".

كلمات أغنية أول يوم

وتقول كلمات الأغنية: “أول يوم بيعدي عليا وأنا لوحدي، أنا لوحدي صحيت عيني لقيتني بنادي، بنادي بقلبي وروحي بنادي عليك أول يوم بيعدي عليا، عليا، عليا وأنا لوحدي، أنا لوحدي صحيت عيني لقيتني بنادي، بنادي بقلبي وروحي بنادي عليك كده برضو تسيبني وإزاي تمشي ومتكلمناش عايز اغمض وأحلم إن اليوم ده مجاش مش قادر أصدق يا عيني إني مش هشوفه تاني بجد واحشني أخده في حضني ويرجعلي تاني لسه هحاول أغلب يأسي لسه هحاول أكدب نفسي لسه هحاول أصدق إني فارقت عينيه لسة هحاول أغلب يأسي لسه هحاول أكدب نفسي لسه هحاول أصدق إني فارقت عينيه أول يوم بيعدي عليا، عليا، عليا وأنا لوحدي، أنا لوحدي صحيت عيني لقيتني بنادي، بنادي بقلبي وروحي بنادي عليك أنا مش قادر لسه أجمع كل ما أفكر عيني تدمع أنا مش قادر لسه أجمع كل ما أفكر عيني تدمع وحشتني، وحشتني".