مشاجرة بين أبناء عمومة سبب خلافات الجيرة بمركز جهينة بسوهاج

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أرشيفية
أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، السيطرة على نشوب مشاجرة بين أبناء العمومه بمركز جهينة، سبب خلافات الجيرة، مما أدى لوجود إصابات بين الطرفين.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جهينة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بدائره المركز، مما أدى لوجود إصابات بين الطرفين.

طرفى المشاجرة كل من الاتى:-
طرف اول المدعو "احمد.ا.ع" 14 سنه طالب  ، مصابًا بطلق ناري بالفخد الايسر، وتم نقله لمستشفى طهطا المركزى، نجل عمومته "السعودى.ا.ع " 44 سنه عامل، مصابًا كدمات بالرأس.

طرف ثان كل من المدعو "محمد.خ.ع" 29 سنه عامل، مصابًا سحجات متفرقة بالجسم،  نجل عمومته "انور.ع.م" 50 سنه عامل، مصابًا سحجات متفرقة بالجسم، الطرفان أبناء عمومة ومقيمان بذات الناحية.

وتم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثانى "السلاح المستخدم"، تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كلا،منهما على الآخر بالسب والضرب،وقيام الأول من الطرف الثانى بأحداث إصابة الأول من الطرف الأول بالسلاح المضبوط بحوزته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما، سبب خلافات الجيرة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة مباشره التحقيقات.

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