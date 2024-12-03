تامر عبد الحميد: أشفقت على أحمد عيد بعد الخسارة أمام الزمالك وإيشو مشروع لاعب كبير
قال تامر عبد الحميد "دونجا" نجم الزمالك السابق إن الأبيض قدم مباراة جيدة أمام غزل المحلة مؤكدًا إلى أن الحلول الفردية كانت على أعلى مستوى.
دونجا: طرد غزل المحلة أمام الزمالك اليوم صحيح
أضاف دونجا خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" جماهير الزمالك والمحلة أفضل ما في المباراة اليوم ومشفق على أحمد عيد عبد الملك بسبب حالة الطرد في أول المباراة".
تابع:" طرد غزل المحلة أمام الزمالك اليوم صحيح مليون% وإيشو كان من الممكن أن يتعرض لإصابة خطيرة في تدخل يحيى زكريا".
وواصل:" إيشو مشروع لاعب كبير منذ تواجده في الناشئين ويمتلك إمكانيات كبيرة".
واختتم: "مباراة اليوم جيده جدًا للزمالك والحلول الفردية صنعت الفارق بشكل كبير مع الأبيض وهناك كوارث تحكيمية في مباريات الناشئين ولا بد من إعداد حكام على أعلى مستوى".