رضا عبد العال يوجه نصيحة لنجم الزمالك بسبب احتفاله

نصح رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية، أن ناصر منسي مهاجم فريق الزمالك بعدم تقليد أحد عند تسجيل الأهداف مع القلعة البيضاء في مرمى المنافسين.

ونجح فريق الزمالك في تحقيق الفوز على حساب فريق غزل المحلة، بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في مسابقة الدوري الممتاز.

تصريحات رضا عبد العال

وقال رضا عبدالعال خلال تصريحات تلفزيونية: أنصح ناصر منسي بعدم تقليد رامي ربيعة مدافع فريق الأهلي عند تسجيل الأهداف والاحتفال بطريقة طبيعية مع الجماهير غير مبالغ فيها.

وأضاف: أداء ناصر منسي مع نادي الزمالك في تطور مستمر ويجب استغلال هذه المرحلة لإثبات الذات والتمسك بالفرصة ليكون المهاجم الأساسي لفترة طويلة.