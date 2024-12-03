نجم الأهلي السابق ينتقد المدربين الأجانب في الدوري المصري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

انتقد رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، أداء المدربين الأجانب مع أندية الدوري الممتاز حتى الأن بعد مرور 4 جولات فقط من بداية المسابقة.

تصريحات رضا عبد العال

وقال رضا عبدالعال خلال تصريحات تلفزيونية: من وجهة نظري أن المدربين الأجانب في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم فرز ثالث ولم يقدموا أي إنجاز يذكر حتى الأن مع فرقهم.

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وأكمل: جميع المدربين لم يقدموا أي شئ، خاصة الثلاثي الذي ينافس على اللقب، مارسيل كولر، جوزيه جوميز، وكرونسلاف يورشيتش.

وأضاف: المدربين الأجانب يحصلون على مبالغ مالية كبيرة والمحصلة لا شيء مع فرقهم حتى الأن ببطولة الدوري الممتاز.
 

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