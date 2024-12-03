لهذا السبب... نورهان تتصدر تريند جوجل



أعلنت الفنانة نورهان أنها اختارت الابتعاد عن الساحة الفنية لفترة طويلة، وذلك لتركيز اهتمامها على أسرتها، خاصةً على تربية ابنها.

دعم ممدوح الليثي وتجربتها الفنية

خلال حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس"، أشارت نورهان إلى الدعم الذي حصلت عليه من الراحل ممدوح الليثي، معتبرةً أنه كان له دور كبير في مسيرتها الفنية.

فترة الغياب: تربية الابن وبناء العلاقات

تحدثت نورهان عن ضغط الأعمال الفنية الذي واجهته بعد مسلسل "الحاج متولي"، موضحةً أنها اختارت أن تركز على حياتها الخاصة وتربية ابنها، مما ساهم في تعزيز علاقاتها الاجتماعية.

العمل في المسرح وتدريب الأطفال

بعد غيابها الذي استمر ست سنوات، قررت نورهان العودة إلى مجال الدراما، حيث بدأت بتدريس الدراما والمسرح للأطفال، وأسست مشروعًا خاصًا لتدريبهم على النجاح في الحياة.

ندمها على الابتعاد عن الفن

وعن شعورها بعدم الندم على قرارها بالابتعاد، أكدت نورهان أنها عادت من جديد بأعمال مميزة، مثل "هبة رجل الغراب" و"ابن حلال"، مضيفةً أنها لم تفقد شغفها بالفن خلال فترة غيابها.

البدايات الفنية والتأثير العائلي

تطرقت الفنانة إلى بداياتها الفنية، مؤكدةً أن دعم والدتها كان له دور كبير في تنمية موهبتها، حيث بدأت مشوارها في الفن منذ الطفولة من خلال برامج الأطفال.