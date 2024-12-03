تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني

الفجر الرياضي
برشلونة
برشلونة

تتجه أنظار محبي وعشاق كرة القدم الإسبانية لمتابعة مباراة برشلونة وريال مايوركا وذلك ضمن منافسات الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

خسر برشلونة من لاس بالماس بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية من الليجا بينما فاز ريال مايوركا على فالنسيا بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل برشلونة المركز الأول برصيد 34 نقطة في جدول الدوري الإسباني بينما يحتل ريال مايوركا المركز السادس برصيد 24 نقطة.

موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني

من المقرر أن تقام مباراة برشلونة وريال مايوركا يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 على ملعب سون مويس معقل ريال مايوركا وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والساعة التاسعة مساء المملكة العربية السعودية والساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستبث أحداث مباراة برشلونة وريال مايوركا عبر شبكة قنوات beIN Sports HD 1 وسيقوم عصام الشوالي بالتعليق على أحداث اللقاء.

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من المتوقع أن يخوض برشلونة المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إجناسيو بينيا.
خط الدفاع: جول كوندي – ب أو كوبارسي – إياجو مارتينيز – أليخاندرو بالدي.
خط الوسط: جافي – مارك كاسادو – فيرمين لوبيز – رافينيا دياز – بيدري.
خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

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