رضا عبد العال يكشف سبب فوز الزمالك ضد غزل المحلة

الفجر الرياضي
رضا عبد العال
رضا عبد العال

أكد رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، أن فريق غزل المحلة سيعاني هذا الموسم ببطولة الدوري الممتاز بسبب تذبذب نتائج الفريق.

وتعرض فريق غزل المحلة للهزيمة أمام فريق الزمالك، بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد غزل المحلة.

تصريحات رضا عبد العال

وقال رضا عبدالعال خلال تصريحات تلفزيونية: طرد يحيى زكريا مدافع فريق غزل المحلة سهل مهمة نادي الزمالك في مباراة اليوم والفوز بنتيجة كبيرة في مباراة الفريقين ببطولة الدوري الممتاز.

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وأضاف: لاعبو فريق الزمالك لعب بشكل جماعي مميز أمام نادي غزل المحلة واستحق الفوز واقتناص الثلاث نقاط في الدوري.
 

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