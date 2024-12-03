مروان عطية يعتذر لـ أحمد ياسر ريان

قال الإعلامي خالد الغندور، أن أحمد ياسر ريان خرج من غرفة العمليات وخضع لعملية جراحية ناجحة بعد إصابته بكسر في الترقوه في مباراة الأهلي والبنك الأهلي التي أقيمت مساء أمس الأحد.

مروان عطية تواصل مع أحمد ياسر ريان واعتذر له بسبب إصابة الأخير

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" مروان عطية تواصل مع أحمد ياسر ريان واعتذرله وأكد إنه لم يقصد إصابته في التدخل الذي حدث بينهم في مباراة الأمس".

وأضاف:" أحمد ريان شكر مروان عطية على تواصله معه مؤكدًا إنه يعلم تمامًا إنه غير متعمد إصابته".