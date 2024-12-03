إيناس عز الدين تسترجع ذكرياتها لمسلسل "حب لا يموت" بمشاركة فيديو مؤثر على فيسبوك

في لحظة من النوستالجيا، عادت الفنانة إيناس عز الدين إلى ذكرياتها الجميلة مع مسلسل "حب لا يموت"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وأثرى قلوب المشاهدين بأحداثه العاطفية المليئة بالمشاعر.

قامت إيناس بمشاركة مقطع فيديو من دورها في المسلسل عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، حيث بدت فيها مفعمة بالحيوية والأحاسيس، مما أثار حماس جمهورها وتفاعلهم بشكل كبير. الفيديو يسلط الضوء على لحظات مؤثرة من العمل، حيث تعكس أداءها المميز الذي جعل منها واحدة من أبرز نجوم الدراما.

التعليقات انهالت من متابعيها، حيث أشادوا بموهبتها وقدرتها على تجسيد الشخصيات بصدق وعمق. العديد من المتابعين استرجعوا ذكرياتهم مع المسلسل، مؤكدين أن أحداثه لا تزال عالقة في ذاكرتهم، مما يدل على الأثر العميق الذي تركه في قلوبهم.

إيناس، التي عبرت عن سعادتها بالتفاعل الإيجابي، أكدت أن هذا المسلسل كان نقطة تحول في مسيرتها الفنية. وأشارت إلى الأوقات الجميلة التي قضتها مع فريق العمل، وذكرت كيف أن كل مشهد يحمل قصة وذكريات خاصة لها.

استمرارًا لهذا النجاح، من المنتظر أن تشارك إيناس في مشاريع جديدة، مما يجعل الجمهور ينتظر بشغف كل ما هو قادم منها. وكما يبدو، فإن "حب لا يموت" سيظل دائمًا جزءًا لا يتجزأ من تاريخها الفني، ومن ذكريات معجبيها الذين يتذكرون بقلوبهم تلك اللحظات الجميلة.