وحياة آيلا نفسي في التيشرت.. طفل زملكاوي يخطف قلوب الجمهور بسبب زيزو (خاص)

شهدت مباراة الزمالك وعزل المحلة ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري نايل لقطة مؤثرة خطف قلوب ومشاعر جماهير كرة القدم في مصر وكان بطليها زيزو وطفل زملكاوي.

طفل زملكاوي يبكي من أجل قميص زيزو

ورصد موقع الفجر الرياضي مقطع خاص للطفل الزملكاوي ويُدعى كريم السيد من مدينة المحلة الكبرى بعد نهاية مباراة الزمالك وغزل المحلة حيث عبر الطفل عن حبه الشديد لأحمد السيد زيزو لاعب الأبيض.

ووجه الطفل الزملكاوي الباكي رسائل عديدة عبر موقع الفجر الرياضي كان أبرزها أمينه في بقاء اللاعب داخل صفوف القلعة البيضاء وتمديد عقده.

وانهار الطفل الزملكاوي في البكاء خلال حديثه مع موقع الفجر الرياضي معبرًا عن أمنيته في الحصول على "قميص" زيزو لاعب الزمالك معلقًا "بحبك يا زيزو ونفسي في التيشرت".

وحرص الطفل كريم السيد على عرض لافتة كبيرة خلال مواجهة الزمالك وغزل المحله جاء فيها "بحبك يا زيزو وحياة آيلا.. عايز التيشرت".

من جانبه نشر أحمد السيد زيزو عبر "استوري انستجرام" صورة لتلك اللافتة معلقًا.. "ياريت حد يوصلني بيه" في إشارة للطفل الزملكاوي الذي ظهر مع موقع الفجر الرياضي.

وفي سباق آخر ضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك شباك مضيفه غزل المحلة برباعية نظيفة ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري نايل ليرتفع رصيد الأبيض إلى ثلاثة نقاط.

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