استجابةً لـ "الفجر الرياضي".. زيزو يُلبي طلب الطفل الباكي ويحدد موعد مقابلته في الزمالك

استجاب أحمد السيد زيزو لطلب الطفل كريم هشام المعروف بالزملكاوي الباكي والذي بكى بعد مباراة الزمالك وغزل المحلة بسبب حبه لنجم القلعة البيضاء.

زيزو وعواد يتوصلان مع الفجر الرياضي للوصول للطفل الزملكاوي

ونشر موقع الفجر الرياضي حوارًا خاصًا من الطفل كريم السيد وهو طفل زملكاوي من مدينة المحلة ظهر باكيًا عبر "صفحاتنا" مطالبًا زيزو بالحصول على قميصه في الزمالك.

من جانبه تواصل أحمد السيد زيزو مع موقع الفجر الرياضي لطلب تنسيق موعد لحضور الطفل الزملكاوي كريم السيد وإعطاءه القميص الخاص به.

وفي نفس السياق تواصل محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع موقع الفجر الرياضي لطلب حضور الطفل الزملكاوي كريم السيد إلى نادي الزمالك ومساعدته على مقابة زيزو لاعب الفريق.

ومن المقرر أن يحضر الطفل كريم السيد إلى مقر نادي الزمالك يوم الأربعاء المقبل لمقابلة زيزو تحت أعين عدسات موقع الفجر الرياضي.



طفل زملكاوي

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