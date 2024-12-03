5 ديسمبر.. تامر عاشور يحيي حفلًا غنائيًا في السعودية



يستعد الفنان تامر عاشور، لإحياء حفل غنائي مميز في المملكة العربية السعودية يوم 5 ديسمبر المقبل، ضمن فعاليات موسم الرياض 2024، وسيُقام الحفل في أكبر بطولة جولف بالرياض وهو نادي الرياض للجولف، في تمام الساعة 5:30 مساءًا، حيث ينتظر جمهوره مجموعة من أبرز أغانيه القديمة والجديدة.

تأتي هذه الحفلة في إطار سلسلة من العروض الغنائية التي تُقام بالمملكة، والتي تستضيف نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، إذ يُعد عاشور من أبرز المطربين الذين يحظون بشعبية واسعة في المنطقة.

منشور ترويج تامر عاشور للحفل

و آخذ تامر عاشور، يروج للحفل عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، حيث علق على منشوره قائلًا: “هستناكم يوم 5 ديسمبر حبايبنا في الرياض الغالية، في نادي الرياض للجولف في أكبر بطولة جولف في الرياض”.

5 ديسمبر.. تامر عاشور يحيي حفلًا غنائيًا في السعودية



آخر أعمال تامر عاشور

و الجدير بالذكر أن تامر عاشور قد طرح مؤخرًا أغنية "وداع وداع" التي حققت نجاحًا كبيرًا، ويواصل من خلالها تأكيد مكانته كواحد من أهم الأصوات على الساحة الفنية.

تفاصيل أغنية "وداع وداع"

أغنية "وداع وداع" من كلمات محمد جشم باشا، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع عمرو الخضري وميكسر وماستر صقر، والتي تجاوزت مشاهدتها ال 4 مليون عبر "يوتيوب".

كلمات أغنية "وداع وداع" لتامر عاشور

جاي بعد ما شفت غيرك قلبي تندم على اللي فات

جاي بتفتح صفحه دابت واترمت في الذكريات

فوق خلاص وبلاها سيره مش هنحيى في اللي مات

وداع وداع وداع مش فضيلك أنا قلبي مات خلاص مش صافيلك

اصله مش خدامك جنابك سلام سلام سلام واستبينا

خلاص مافيش كلام ما علينا قوللي طب ايه اللى جابك

وداع وداع وداع مش فاضيلك

انا قلبي مات خلاص مش صافيلك اصله مش خدام جنابك



أوعى تضمن يوم ولاقي لحد قلبه في مره ساب

كنت عارفك يوم هترجع آه وهتدوق العذاب

ده اللي زيك مش هلومه كان كفاية عليه الغياب