موعد مباراة الهلال السعودي والغرافة القطري اليوم في دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة

يستعد الهلال السعودي، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الغرافة القطري، في إطار منافسات دوري أبطال آسيا لموسم 2025/2024.

الهلال يواجه الغرافة في دوري أبطال آسيا

يحتضن ملعب المملكة أرينا معقل زعيم الأندية السعودية، مباراة الهلال والغرافة، ضمن فعاليات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، تحت صافرة الحكم الدولي الأردني أدهم مخادمة.

ويحتل الهلال المركز الثالث في ترتيب مجموعة الشرق، برصيد 13 نقطة، وتأهل بشكل رسمي إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا، بينما يأتي الغرافة في المركز التاسع برصيد 4 نقاط.

موعد مباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا

من المقرر، أن تنطلق مواجهة الهلال والغرافة، يوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2024، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين والتاسعة بتوقيت السعودية وقطر والعاشرة بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا

يمكنكم مشاهدة مباراة الهلال والغرافة على أكثر من قناة، حيث تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية وتحديدًا على beIN AFC.

وتُنقل المباراة عبر شبكة قنوات SSC السعودية، وبالتحديد على قناة SSC SPORTS HD1.

وتُبث شبكة قنوات الكأس القطرية، المواجهة المرتقبة بين الهلال والغرافة، وتحديدا على قناة الكأس 9.