3 عقوبات على الأهلي حال انسحابه من كأس الرابطة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف مصدر مسؤول داخل رابطة الأندية، أن الأهلي لم يخطر الرابطة بشكل رسمي بانسحابه من بطولة كأس الرابطة التي تنطلق يوم 10 ديسمبر الجاري، وتحدد للفريق الأحمر أول مباراة أمام إنبي في نفس اليوم، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم فاركو وطلائع الجيش.

 3 عقوبات على الأهلي حال انسحابه من كأس الرابطة

وأضاف المصدر في تصريحات لبرنامج ستاد المحور تقديم الإعلامي خالد الغندور:"وفقًا للمادة 24 من لائحة كأس الرابطة، إذا قرر الأهلي أو أي فريق الانسحاب قبل انطلاق المسابقة ودون وجود أسباب قاهرية، سيتم توقيع ثلاث عقوبات عليه".

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واختتم:" العقوبات ستكون غرامة مالية قدرها 5 ملايين جنيه، تحمل الخسائر المالية الناتجة عن فقدان دخل العقود التجارية وعقود البث التلفزيوني، ودفع كافة النفقات المتعلقة بتنظيم المباريات التي كان من المقرر للفريق المشاركة فيها".

الإعلامي خالد الغندور الانسحاب المحور بطولة كأس الرابطة الأهلي

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