تشكيل الهلال السعودي المتوقع أمام الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة

يحل الغرافة القطري ضيفًا على نظيره الهلال السعودي، في إطار منافسات دوري أبطال آسيا لموسم 2025/2024.

ويستضيف أرضية ملعب المملكة أرينا معقل الزعيم، المباراة الحماسية بين الهلال والغرافة، ضمن فعاليات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، تحت صافرة الحكم الدولي الأردني أدهم مخادمة.

ويحتل الهلال المركز الثالث في ترتيب مجموعة الشرق، برصيد 13 نقطة، وتأهل بشكل رسمي إلى دور الستة عشر من بطولة آسيا، بينما يأتي الغرافة في المركز التاسع برصيد 4 نقاط.

موعد مباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا

ومن المقرر، أن يبدأ اللقاء يوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2024، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر وفلسطين، والتاسعة بتوقيت السعودية وقطر والعاشرة بتوقيت الإمارات وعمان.

ومن المتوقع، أن يبدأ البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الزعيم، بتشكيل مكون من:

▪︎ حراسة المرمى: ياسين بونو

▪︎ خط الدفاع: رينان لودي، على البليهي - حسان تبمكي - جواو كانسيلو

▪︎ خط الوسط: محمد كنو - سافيتش - ناصر الدوسري

▪︎ خط الهجوم: سالم الدوسري - ألكسندر ميتروفيتش - مالكوم

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا

يمكنكم مشاهدة مباراة الهلال والغرافة على أكثر من قناة، حيث تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية وتحديدًا على beIN AFC.

وتُنقل المباراة عبر شبكة قنوات SSC السعودية، وبالتحديد على قناة SSC SPORTS HD1.

وتُبث شبكة قنوات الكأس القطرية، المواجهة المرتقبة بين الهلال والغرافة، وتحديدا على قناة الكأس 9.

