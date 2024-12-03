وفاة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا السابق

محافظات
بوابة الفجر

توفي منذ قليل  اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا السابق عن عمر ناهز ال 62 عاما، بعد مسيرة طويلة من العطاء فى خدمته لوطنه بإخلاص وتفانى فى العمل وهو من أبناء مركز ديروط بمحافظة اسيوط

تولى اللواء أسامة القاضي منصب  محافظة المنيا في 27 نوفمبر 2019 ولمدة أربع سنوات و7 اشهر، ونجح في أداء عمله بكفاءه عاليه

تعرض «القاضي» لوعكة صحية من قبل داخل مكتبه نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحصل على إجازة مرضية لمدة 5 أشهر، وظل يعمل حتى إجراء حركة المحافظين الأخيرة.


إلى أن تولى اللواء عماد كدوانى المنصب خلفا له،

المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم أخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم محافظ المنيا السابق

مواد متعلقة

شاب يلقي بنفسه في نهر النيل بالمنيا في ظروف غامضة

إصابة فتاة أثر قيام خطيبها باشعال النيران بها بالمنيا

السجن 10 أعوام لشخص بتهمة محاولة هتك عرض طفل بالمنيا

وعدت ووفت: الفراشة توبا بطلة كأس مصر في الجمباز (صور)

رئيس جامعة المنيا: الاتحادات الطلابية مصنع القيادات المستقبلية

إصابة شخصين صدمتهم سيارة أثناء عبورهم الطريق بالمنيا

مصرع عاملين وإصابة 9 آخرين إثر انقلاب سيارة بالمنيا

لزيارة معالم المنيا الأثرية برنامج سياحي لضيوف مؤتمر أدباء مصر

الأكثر قراءة

عاجل.. حان وقتها.. صحيح أذكار الصباح من الكتاب والسنة

جونيور: أتابع مباريات الزمالك دائمًا.. وأتمنى فوزه بالدوري والكأس

نورهان: كتبت فى وصيتى أن أتبرع ببعض من أعضاء جسمى

موعد مباراة ليفربول القادمة أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

الزمالك يكثف محاولاته لتجهيز نجميه قبل مواجهة إنيمبا

نجاح أغنية "ولا بفتكرك" لرامي جمال.. شراكة فنية متميزة مع أحمد المالكي

موعد مباراة ميلان وساسولو اليوم في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

رد رسمي على عودة زياد كمال إلى إنبي في يناير