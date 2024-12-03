وفاة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا السابق

توفي منذ قليل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا السابق عن عمر ناهز ال 62 عاما، بعد مسيرة طويلة من العطاء فى خدمته لوطنه بإخلاص وتفانى فى العمل وهو من أبناء مركز ديروط بمحافظة اسيوط

تولى اللواء أسامة القاضي منصب محافظة المنيا في 27 نوفمبر 2019 ولمدة أربع سنوات و7 اشهر، ونجح في أداء عمله بكفاءه عاليه

تعرض «القاضي» لوعكة صحية من قبل داخل مكتبه نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحصل على إجازة مرضية لمدة 5 أشهر، وظل يعمل حتى إجراء حركة المحافظين الأخيرة.



إلى أن تولى اللواء عماد كدوانى المنصب خلفا له،