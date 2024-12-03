تعديل موعد مباراة المصري وبلاك بولز في الكونفدرالية

تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يخطرها من خلاله بتعديل موعد مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري أمام مضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي بالجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والمقرر إقامتها على ستاد دو زيمبيتو بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو.

كاف يعدل موعد مباراة المصري وبلاك بولز

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء الأحد المقبل الموافق الثامن من ديسمبر بدلًا من موعدها المحدد سلفًا في الثالثة عصر اليوم ذاته.

وجاء هذا القرار بناء على الطلب الذي تقدمت به إدارة النادي المصري لتغيير موعد المباراة وذلك لظروف الارتفاع الشديد في درجات الحرارة بالعاصمة مابوتو في مثل هذا الوقت من العام.