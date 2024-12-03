رد رسمي على عودة زياد كمال إلى إنبي في يناير

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف محمد إسماعيل المدير الفني لفريق إنبي كواليس توليه القيادة الفنية للفريق البترولي خلفًا لسيد ياسين مؤكدًا أن القرار تطبيقا لسياسة التدوير.

محمد إسماعيل: الزمالك لم يتواصل معنا لعودة زياد كمال

وأضاف إسماعيل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور، أن نادي إنبي منظومة رياضية محترفة من قطاع ناشئين إلى الفريق الأول.

وتابع:" اختيار توقيت رحيل المدرب سيد ياسين دليل على عدم الإقالة لتراجع النتائج ولكن لسياسة التدوير".

txt

تعديل موعد مباراة المصري وبلاك بولز في الكونفدرالية

txt

استجابةً لـ "الفجر الرياضي".. زيزو يُلبي طلب الطفل الباكي ويحدد موعد مقابلته في الزمالك

وتحدث إسماعيل عن حقيقة عودة زياد كمال لانبي في يناير  قائلًا:" الزمالك لم يتحدث معنا في هذا الأمر ولم يفاوضنا لضم كالوشا مجددًا".
 

الفجر الرياضي إنبي ستاد المحور زياد كمال الفجر الكونفدرالية خالد الغندور

مواد متعلقة

رضا عبد العال يكشف سبب فوز الزمالك ضد غزل المحلة

رضا عبد العال يوجه نصيحة لنجم الزمالك بسبب احتفاله

Elfagr.org

الأكثر قراءة

يويوي كوساما: أيقونة الفنون النسوية وكيف تعكس قضايا المرأة في اليابان

تعديل موعد مباراة المصري وبلاك بولز في الكونفدرالية

5 ديسمبر.. تامر عاشور يحيي حفلًا غنائيًا في السعودية

تشكيل الهلال السعودي المتوقع أمام الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة

3 عقوبات على الأهلي حال انسحابه من كأس الرابطة

العمارة اليابانية الحديثة.. جسر بين الثقافات التقليدية والممارسات البيئية

عشاء على طاولة التهديد: ترامب يلوّح بالتصعيد ضد حماس والقضية الفلسطينية

رد رسمي على عودة زياد كمال إلى إنبي في يناير